Hombre fue asesinado en una de las playas de la isla de Tierra Bomba en Cartagena

Según testigos, el hecho se registró en el sector de Fénix Beach, ubicado en la isla de Tierra Bomba, donde hombres armados que se movilizaban en una lancha llegaron hasta la orilla y abrieron fuego contra un hombre de unos 40 años que se encontraba en el lugar.

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Hasta el momento no se conoce la identidad de la persona asesinada que inicialmente fue trasladada a un centro asistencial donde llegó sin vida.

Después de que se cometiera el homicidio, los sujetos huyeron en la lancha mientras que el General Gelver Peña, comandante de la Policía de Cartagena indicó que todo habría ocurrido en medio de una riña, “En las últimas horas en el sector de Punta Arena, zona insular de Cartagena de Indias, se presenta un homicidio en el marco de una riña producto de la intolerancia por la ingesta irresponsable de bebidas embriagantes. Al llegar la policía a conocer este motivo con las personas que lo presenciaron, vendedores de productos turísticos, personal de los diferentes hoteles que atiende a los turistas en la playa, han podido indicar que se encontraban al parecer entre 20 y 30 personas compartiendo, departiendo, consumiendo bebidas alcohólicas como cerveza y whisky, cuando de pronto un individuo que se encontraba en ese grupo utiliza un arma de fuego ultimando a quien pierde la vida. En este momento. El CTI de la Fiscalía General de la nación se encuentra revisando los actos urgentes pendientes a identificar a los posibles agresores, los móviles y también quién es la persona que pierde la vida.”

Al sitio arribaron unidades de Guardacostas de la Armada Nacional, así como uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena y funcionarios del CTI de la Fiscalía.