Gobernador Yamil Arana le cumple a la atleta Gregoria Gómez: ya tiene su casa soñada

Gregoria Gómez, la ‘Gacela negra’, recibió la casa del gobernador, Yamil Arana. // Gobernación de Bolívar

Gregoria Gómez, la ‘Gacela negra’, aprendió desde niña que la vida, como el deporte, se gana con resistencia. Cada paso que ha dado ha sido fruto del esfuerzo, cada meta alcanzada el resultado de no rendirse, incluso cuando el cansancio o las dificultades parecían imponerse.

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Atleta de alto rendimiento, formadora de niños y sembradora de disciplina, Gregoria ha llevado siempre consigo los colores de Bolívar, no solo en las competencias, sino en su forma de vivir. Su historia está hecha de madrugadas, de sacrificios silenciosos y de una voluntad que no conoce el descanso.

Su historia llegó hasta oídos del gobernador Yamil Arana, quien no vio solo una necesidad material, sino el rostro de una mujer que representaba la perseverancia de todo un departamento y que ha vivido momentos difíciles.

“Gregoria no solo es una deportista, es un ejemplo de lucha. Hoy le cumplimos a ella y a su familia”, expresó el mandatario, convencido de que gobernar también es escuchar y actuar con sensibilidad.

Desde ese momento, la historia de Gregoria comenzó a cambiar de rumbo.

Como si se tratara de una carrera colectiva, los trabajadores de la Gobernación de Bolívar unieron esfuerzos con un propósito claro: convertir aquella casa inconclusa en un hogar digno. Lo que antes era obra gris, poco a poco comenzó a llenarse de vida. Llegaron el estuco, el cielo raso, la pintura, las baldosas, el sistema eléctrico y las puertas. Cada detalle sumaba, cada avance era una promesa cumplida.

Hoy, ese espacio ya no es solo una estructura. Es un hogar donde habita la tranquilidad.

Pero esta entrega va más allá de paredes terminadas.

Entre esos muros, Gregoria seguirá formando a decenas de niños y niñas, enseñándoles que el deporte no solo fortalece el cuerpo, sino también el carácter. Desde allí continuará sembrando valores y construyendo oportunidades, mientras avanza en su sueño de crear una fundación que lleve su trabajo aún más lejos, convirtiéndose en un referente social para Bolívar y toda la región Caribe.

Este nuevo comienzo también abre caminos personales. Gregoria ahora le apuesta a emprender con un negocio de ropa deportiva, una iniciativa que busca fortalecer su independencia económica y demostrar que los sueños, cuando se trabajan con disciplina, siempre encuentran la manera de crecer.

“No lo esperaba, pero lo agradezco con todo el corazón”, dijo Gregoria, con la emoción transparente de quien ve materializarse aquello que parecía lejano.

Para el gobernador Yamil Arana, esta historia representa mucho más que una obra terminada. Es la confirmación de que la gestión pública puede tocar vidas reales y transformar destinos cuando se actúa con compromiso y sentido humano.

Hoy, la casa de Gregoria es más que un techo nuevo. Es símbolo de dignidad recuperada, de esperanza sembrada y de un futuro que comienza a escribirse con nuevas oportunidades.

Porque la historia de Gregoria ya no es solo la de la adversidad. Ahora es, sobre todo, la historia de un nuevo comienzo.