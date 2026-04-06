Fiscalía confirma condena por delitos sexuales contra dos hombres en Cartagena

Las pruebas aportadas por fiscales del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cartagena permitieron que jueces con funciones de conocimiento condenaran, en procesos distintos, a dos hombres que incurrieron en delitos sexuales.

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En el primer caso, un hombre de 29 años fue sentenciado a 13 años y 6 meses de prisión por abusar sexualmente de una menor en el barrio Pie del Cerro. La Fiscalía demostró que el implicado convivió por 6 meses con una menor de 12 años, lapso durante el cual fue sometida a tocamientos en sus partes íntimas y la accedió carnalmente.

El señalado agresor fue encontrado responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. En otro hecho fue condenado a un año de prisión un hombre quien laboró como docente de un colegio.

La sanción penal obedece a que fue encontrado responsable del delito de acoso sexual. La Fiscalía demostró que, en el periodo de vacaciones de junio de 2022, el sentenciado, de 40 años, envió mensajes de índole íntimo a una estudiante de 17 años.

En los textos, el condenado le manifestaba que era linda, la invitaba a salir, le enviaba fotos en ropa interior y la hostigaba para que visualizara otros contenidos que él le remitía. Estas dos condenas fueron adoptadas en primera instancia, y se encuentran apeladas por las defensas de los procesados.