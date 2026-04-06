Festivales del dulce en barrios de Cartagena logran un éxito rotundo en la preservación del sabor

Con un balance altamente positivo finalizaron los festivales comunitarios del dulce, una iniciativa que, bajo el marco del XVI Festival del Dulce y Comida Típica Cartagenera, Fiestas y Festivales Comunitarios 2026, llevó la tradición directamente a los barrios. Estos espacios, impulsados por la Alcaldía Mayor y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), permitieron que gestores culturales y comunidades se unieran para salvaguardar las recetas ancestrales y dinamizar la economía local.

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La convocatoria pública del IPCC permitió que proyectos comunitarios recibieran el respaldo institucional para ejecutar agendas que integraron a niños, jóvenes y adultos mayores. En el barrio Alcibia, el festival llegó a su séptima edición con un fuerte componente pedagógico. Liliana León Landis, líder comunitaria, destacó el impacto del taller teórico-práctico “Sabores que incluyen”, enfocado en la infancia.

“Este festival ha dinamizado la economía aquí en el sector porque muchas de las matronas han fortalecido su sustento en casa; agradezco al IPCC porque a través de estas convocatorias se impactan las comunidades con proyectos tan hermosos”, señaló León.

Por su parte, en el sector Estela del barrio Olaya Herrera, se vivió la tercera versión de su festival, rindiendo homenaje a figuras icónicas como el boxeador Rocky Valdés y las lideresas Nessy Silva y la señora Angie. Jessica de la Barrera, trabajadora social y gestora del proyecto, integró cuadros vivos, teatro y cine a la oferta gastronómica.

“Este es un espacio donde toda la comunidad, desde los hogares de bienestar hasta los adultos mayores, se integra para degustar los sabores de la Semana Santa y movilizar nuestra identidad a través de sesiones culturales”, afirmó de la Barrera.

En la Localidad Histórica y del Caribe Norte, el proyecto “Saberes y sensaciones que alimentan el alma” se tomó la comunidad de Santa Rita. Liderado por Leonora Maldonado Amor, este festival se centró en la unión femenina y el rescate de la tradición frente al desinterés de las nuevas generaciones.

“Nos hemos dado cuenta de que a la juventud no le gusta tanto hacer dulce, por eso este festival es una forma de rescatar la tradición, apoyarnos mutuamente como mujeres y generar ingresos haciendo lo que amamos”, comentó Maldonado.

Sobre el éxito de estas jornadas, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó la importancia de llevar la cultura a los barrios. “Nuestros festivales comunitarios demostraron que el patrimonio está vivo en cada calle de Cartagena. Al apoyar a estos líderes, logramos que la tradición del dulce no se quede solo en el Centro, sino que florezca en las comunidades, generando paz y unidad familiar”, expresó el mandatario.

Asimismo, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó el valor de la gestión comunitaria. “Ver el compromiso de estos gestores en Alcibia, Olaya y Santa Rita nos llena de orgullo. A través de nuestra convocatoria pública, garantizamos que los recursos lleguen al corazón de los barrios, permitiendo que nuestras matronas sigan siendo las maestras de nuestra identidad gastronómica”, afirmó la funcionaria.

Con la finalización de estos festivales, Cartagena reafirma su compromiso con la descentralización de la cultura, demostrando que la salvaguardia de los saberes ancestrales es un esfuerzo conjunto que nace desde el corazón de su gente.