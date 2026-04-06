El FICCI 65 enciende los proyectores en Cartagena con una inauguración abierta a toda la ciudad

Con la proyección de la cinta brasileña Feito Pipa, el Festival Internacional de Cine de Cartagena abre oficialmente su edición número 65 el martes 14 de abril. La función inaugural se realizará a las 7:00 de la noche en el Patio de Banderas del Centro de Convenciones Cartagena de Indias y marcará el inicio de una semana dedicada al cine en los espacios más representativos de la ciudad. Las personas acreditadas contarán con ingreso habilitado; el público general dispondrá de una entrada independiente hasta completar aforo.

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«El FICCI es, ante todo, un festival de ciudad. Esta inauguración es una invitación a volver a encontrarnos alrededor del cine, en un espacio que hace parte de la memoria colectiva de Cartagena. Abrir el Festival aquí, en el Patio de Banderas del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, es una forma de reconectar con esa historia y de recordar que el cine, en esta ciudad, siempre ha sido una experiencia compartida», afirmó Margarita Díaz, directora general del FICCI.

La elección del Patio de Banderas como escenario de apertura no es casual. Este espacio, que hoy acoge grandes encuentros culturales, fue el antiguo mercado, un punto de convergencia para la vida cotidiana de Cartagena de Indias, donde se encontraban distintos públicos cinéfilos. Su activación como lugar de inauguración conecta el presente del Festival con las memorias urbanas y con la manera en que sus habitantes han vivido el cine a lo largo del tiempo.

En esta edición, la película inaugural también hará parte de la sección Cine en los Barrios, el programa del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias que lleva el cine a comunidades de Cartagena y del departamento, fortaleciendo el vínculo entre el Festival y sus públicos.

La película elegida es Feito Pipa, dirigida por Allan Deberton y producida en Brasil. La historia sigue a Gugu, un niño de 11 años que vive con su abuela en una comunidad del noreste brasileño y enfrenta la posibilidad de perder su hogar a medida que la memoria de ella comienza a desvanecerse. Un relato sobre infancia, afecto e identidad que dialoga con audiencias de todas las edades.

Ganadora del Oso de Cristal y del Gran Premio del Jurado en la sección Generation Kplus de la Festival Internacional de Cine de Berlín, la película llega como una obra capaz de convocar públicos diversos en una función que será su premier latinoamericana. Su elección refuerza además el lugar de Brasil como País de Honor de Industria del FICCI 65.

La función de inauguración reunirá a aproximadamente 1.500 personas entre acreditados, invitados y público general de todas las edades, en un gran encuentro ciudadano alrededor del cine. La actividad será de acceso gratuito hasta completar la capacidad del espacio.

El director Allan Deberton estará presente en la función y ha destacado el valor de este momento dentro del recorrido de la película: «El FICCI es uno de los festivales más importantes de América Latina, un evento histórico que fomenta conexiones, construye públicos y ofrece pantallas para películas de todo tipo. En 2023, Feito Pipa participó en la sección Industria del FICCI a través de una alianza con Porto Iracema das Artes y la Secretaría de Cultura de Ceará, donde el proyecto fue desarrollado. Presentar ahora la película terminada en Cartagena amplía el sentido de este recorrido».

La inauguración del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias marca el inicio de seis días de proyecciones en los que la ciudad se convierte en un gran escenario de encuentro. La programación del Festival, proyecciones, conversatorios y charlas, es de acceso gratuito en la mayoría de sus actividades, reafirmando su carácter abierto y su compromiso con el acceso al cine como experiencia cultural compartida.

Las funciones se realizarán en salas de Cine Colombia del Caribe Plaza y Plaza Bocagrande, así como en escenarios de la ciudad como el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, el Teatro Adolfo Mejía, el Palacio de la Proclamación, la Casa Bolívar y el Centro de Cooperación Española, Claustro de La Merced, diferentes barrios y universidades, entre otros espacios.