Contundente golpe al hurto con 20 capturas de sujetos que sumaban 50 anotaciones penales

En un despliegue operativo, la Policía Nacional de Colombia logró la captura de 22 personas vinculadas a diferentes modalidades de hurto en la ciudad. Estos resultados son producto de una estrategia focalizada para fortalecer la seguridad de cartageneros y visitantes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Ocho capturados por el hurto de prendas de oro.

Los operativos se desarrollaron en varios sectores del Centro Histórico, donde fueron capturados ocho (8) presuntos delincuentes que, mediante la modalidad de raponazo, hurtaban prendas de oro a turistas nacionales y extranjeros. Todos los elementos fueron recuperados y devueltos a sus propietarios.

Cinco capturados, cuatro motocicletas y un vehículo recuperados.

Durante actividades de registro y control en los barrios El Carmelo, La María, Olaya Herrera, Pie de la Popa y el corregimiento de Santa Ana, fueron recuperadas cuatro motocicletas y un vehículo que presentaban reportes por hurto. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de receptación.

Cinco capturados por hurto empleando armas de fuego.

Gracias a la oportuna información de la comunidad y la reacción policial, se logró la captura de cinco presuntos delincuentes por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Los operativos se desarrollaron en los barrios La Providencia, Nariño, El Socorro y en el municipio de Turbana.

Durante estos procedimientos se incautaron tres armas de fuego, 16 cartuchos de diferentes calibres y dos motocicletas.

Cuatro capturados por hurto de celulares.

Los operativos fueron realizados en los barrios La Quinta, Bellavista y el Centro Histórico, donde fueron capturados estos presuntos delincuentes que, mediante el uso de armas blancas, intimidaban a sus víctimas para despojarlas de sus equipos móviles.

Los capturados y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 1970 personas, de las cuales 297 por el delito de hurto.

“Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir denunciado a través de los diferentes canales y seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.

La Policía Nacional en Cartagena, invita a la comunidad a seguir brindando información oportuna que permita identificar, ubicar y capturar a personas vinculadas a estos delictivos, a través de la Línea 123 y la línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional: 311-4072363.