Condenan a 7 años de prisión a agente del Esmad por lesión que causó pérdida de un ojo a mujer

La policía antidisturbios de Colombia (UNDMO) se enfrenta a manifestantes en Bogotá. (Foto de: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) / Long Visual Press

El Juzgado 64 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a 84 meses, es decir, 7 años de prisión, al patrullero del Esmad Danilo José Núñez Zabaleta, por haber disparado un proyectil de bala de goma que le causó la pérdida de su ojo derecho a Leidy Natalia Cadena Torres, en el primer día de las protestas del paro nacional, el 28 de abril de 2021, en Bogotá.

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Cerca de cinco años después de la lesión que le cambió la vida para siempre, se impartió la sentencia.

El juez señaló en medio de la audiencia:

“PRIMERO: CONDENAR a DANILO JOSÉ NÚÑEZ ZABALETA, identificado con C.C. 1.067.291.485, a la pena principal de OCHENTA Y CUATRO (84) MESES DE PRISIÓN y multa de VEINTICUATRO PUNTO TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (24.375) S.M.L.M.V., a título de autor penalmente responsable del delito de lesiones personales con perturbación funcional permanente, con circunstancia de mayor punibilidad, conforme a lo establecido en el numeral 4° del artículo 58 y en los artículos 111 y 114 del C.P., según lo expuesto en la parte motiva de este fallo.

Así mismo, se impone la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

SEGUNDO: ABSOLVER a DANILO JOSÉ NÚÑEZ ZABALETA por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, establecido en el artículo 416 del C.P., de acuerdo con lo motivado.

TERCERO: NEGAR a DANILO JOSÉ NÚÑEZ ZABALETA la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la amortización por trabajo de la pena de multa y la prisión domiciliaria, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia”, señaló el juez.

¿Qué dijo la víctima?

“Recibo este sentido de fallo con sentimientos encontrados. Celebro la condena de Danilo Núñez, porque eso reconoce su responsabilidad, que es un paso necesario para la justicia y para mi proceso personal, pero la absolución del comandante Álvaro Ramírez Castro me deja con una inquietud: ¿quién responde entonces por las decisiones que se toman en el ejercicio del mando? (…) Mucho más allá de esta decisión judicial, es necesario reflexionar con seriedad sobre cómo se asumen esas responsabilidades cuando ocurren hechos tan graves. Yo, por mi parte, sigo aquí aprendiendo a vivir con consecuencias irreversibles, esperando que la sentencia del 6 de abril de este año marque un paso real hacia la justicia. Nada de esto me devuelve lo que perdí, pero reafirma algo esencial: la verdad y la responsabilidad sí importan”, dijo la joven Leidy Cadena.

La Corte Constitucional fue clave

La justicia ordinaria se pronunció luego de que la Corte Constitucional hubiera dirimido el conflicto de jurisdicciones, al concluir que la actuación investigada no estaba relacionada con funciones legítimas del servicio y que presentaba indicios de uso desproporcionado de la fuerza, por lo que el caso no podía quedar en manos de la justicia penal militar.

Luego de esta decisión, la Fiscalía General de la Nación logró avanzar en la búsqueda de las pruebas que demostraron la responsabilidad del uniformado en los hechos.