Con drones, sigue la ofensiva contra los expendedores de sustancias alucinógenas

La Policía Nacional de Colombia, en desarrollo de planes contra el tráfico de estupefacientes, logró la captura de un sujeto por el delito de tráfico de estupefacientes.

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En medio de operativos de vigilancia y control realizados por patrullas del CAI San Lázaro, con el apoyo de la Armada Nacional y Distriseguridad, se llevaron a cabo intervenciones en la avenida del Lago mediante el uso de drones para la observación y monitoreo del territorio. A través de estos medios tecnológicos, se identificó a un sujeto que, al parecer, se dedicaba al expendio de sustancias estupefacientes, realizando entregas a varios consumidores.

Con base en la información obtenida en tiempo real, las unidades policiales y de la Armada Nacional en tierra recibieron la geolocalización exacta de los presuntos expendedores, procediendo a su interceptación y captura en flagrancia.

Alias ‘el Guti’, de 26 años, tenía en su poder aproximadamente 500 dosis de estupefacientes, entre marihuana y base de coca, listas para su comercialización.

Los estupefacientes incautados y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 1055 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 500 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.