Capturado ‘El Cucho’ con más de 4.000 dosis de marihuana en la Terminal de Transporte

En desarrollo de planes contra los delitos de impacto en Cartagena, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un adulto mayor en la Terminal de Transporte, luego de haber reclamado una encomienda en una empresa de transporte interdepartamental.

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Durante el procedimiento fue capturado alias ‘El Cucho’, de 77 años, quien, al notar la presencia policial, se tornó nervioso y sospechoso, intentando evadir los controles. Al ser interceptado por los uniformados y practicarle un registro, se le halló en un recipiente (balde) ocho (8) paquetes transparentes sellados al vacío, que en su interior contenían más de 4.000 dosis de marihuana.

Es de resaltar que alias ‘El Cucho’, natural de Cali, cuenta con cinco (05) anotaciones judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de estupefacientes, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado 1055 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 500 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Seguimos mostrando resultados en contra del tráfico local de estupefacientes en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional de Colombia invita a la comunidad a seguir cooperando bajo absoluta reserva con información veraz y oportuna que permita impactar los delitos que afectan a la ciudadanía, a través de las líneas 123 - 3213946246; E mail: mecar.sijin@policia.gov.co y la línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363.