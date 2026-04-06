Camión que transportaba a picó ‘El Imperio’ se volcó en Turbaco, Bolívar: conductor está herido

En la vía Troncal de Occidente (San Onofre-Cartagena) km 95, jurisdicción del municipio de Turbaco (Bolívar), se presentó un aparatoso accidente de tránsito donde se vio involucrado un camión que transportaba al picó ‘El Imperio’.

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Se trata de un automotor de carga marca JAC, de placas TEO 108, modelo 2013, conducido por Renel Hernández Puello natural de Simití- Bolívar, quien resultó lesionado.

Lo que se conoció preliminarmente, es que el vehículo transitaba sentido vial Turbaco - Cartagena, y a la altura del tramo en mención por circunstancias que investigan las autoridades, terminó “llantas arriba”.

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional acudieron al lugar, y lideraron la remoción del vehículo junto con los equipos de sonido. El hecho produjo un extenso trancón y la llegada de decenas de curiosos.