Bala perdida impactó a una niña de 11 años en medio de un atraco en El Campestre

Un episodio de inseguridad sacudió al barrio El Campestre durante las últimas horas tras confirmarse que una niña de 11 años resultó herida por una bala perdida. El hecho se registró en plena vía pública cuando sujetos armados en motocicleta interceptaron a un ciudadano con el objetivo de despojarlo de su teléfono celular y otras pertenencias personales.

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La situación se tornó violenta cuando la víctima intentó oponer resistencia al asalto, lo que provocó que uno de los delincuentes accionara su arma de fuego de manera indiscriminada en medio del forcejeo. Lamentablemente, uno de los proyectiles impactó la humanidad de la menor que se encontraba cerca del lugar del atraco, generando momentos de angustia y desesperación entre los residentes de esta zona residencial.

Tras realizar los disparos y lograr su cometido, los asaltantes huyeron con rumbo desconocido aprovechando la confusión generada en el sector. La pequeña fue auxiliada de inmediato por sus familiares y trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano, donde los médicos de turno realizaron las curaciones necesarias y confirmaron que la herida afortunadamente no comprometió órganos vitales.

La Policía Metropolitana de Cartagena ya inició las investigaciones pertinentes y el análisis de las cámaras de seguridad del barrio para identificar plenamente las placas del vehículo y lograr la captura de los responsables. Este nuevo suceso ha encendido las alarmas y la comunidad pide operativos contundentes contra el hurto a mano armada.