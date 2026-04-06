Alimentos frescos registran alzas en marzo de 2026 por factores estacionales y de oferta

AME1621. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 08/07/2025.- Fotografía que muestra alimentos este martes, en el mercado de abastos en La Chorrera, Ciudad de Panamá (Panamá). Las expectativas sobre situación de la economía de Panamá y el desempleo lastran la confianza de los consumidores, que se encuentra en niveles mínimos de acuerdo con una encuesta semestral difundida este martes y que revela la preocupación de los panameños en cuanto a su futuro económico. EFE/ Bienvenido Velasco / Bienvenido Velasco ( EFE )

Durante el mes de marzo de 2026, el mercado de alimentos frescos en Colombia experimentó un aumento generalizado en sus precios, afectando principalmente a los tubérculos, las carnes y diversas frutas. Según el más reciente reporte, esta tendencia se explica por reducciones en la oferta y efectos estacionales propios del periodo.

Uno de los incrementos más notables se dio en la papa criolla limpia, la cual registró subidas del 18,3 % en Bogotá y del 19 % en Medellín. Este encarecimiento se atribuye a una menor oferta proveniente de departamentos productores como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Norte de Santander. Otros productos de este grupo que subieron de precio incluyen la arracacha, diversas variedades de papa (como la Sabanera y la R-12) y el tomate chonto, este último debido a la finalización de cosechas en Valle del Cauca y Antioquia.

Por el contrario, algunos productos mostraron un alivio para el bolsillo, con disminuciones en los precios de la habichuela (gracias a una mayor producción en Cundinamarca y Santander), el rábano rojo, la cebolla puerro y el pepino cohombro.

El sector cárnico también reportó alzas, con un incremento nacional del 1,6 % en la carne de res, impulsado por una reducción en el sacrificio de reses. En Medellín, el lomo fino subió un 3,9 %, mientras que en Bogotá el aumento fue del 1,9 %.

En cuanto a los pescados, y como es habitual en la temporada de Cuaresma, se observó un incremento en los precios de la mojarra, el blanquillo y la tilapia, esta última con un alza promedio nacional del 2,2 % por la menor oferta desde Córdoba y Huila. No obstante, los cortes de pollo presentaron una reducción en sus cotizaciones.

En el grupo de las frutas, se registraron aumentos en el limón (Tahití y común), las mandarinas, el mango y el tomate de árbol. Sin embargo, el aguacate papelillo bajó de precio debido al inicio de nuevos ciclos de cosecha en Tolima, Antioquia y Caldas.

Por su parte, los granos y cereales mostraron una tendencia a la baja. Destaca la reducción en los precios del fríjol (especialmente en Bogotá con una caída del 6,9 %) y de la lenteja importada, favorecida por la reducción en el precio del dólar que abarata las importaciones desde Canadá y EE. UU..

Este monitoreo de variaciones es considerado prioritario por la iniciativa “Revolución por la Vida”, con el objetivo de fortalecer sistemas agroalimentarios más justos y sostenibles frente a las fluctuaciones del mercado