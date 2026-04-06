Alerta roja hospitalaria en el sur del Huila por lluvias, fiebre amarilla y elecciones de mayo

Neiva

Las autoridades de salud declararon alerta roja hospitalaria en el sur del Huila debido a la concurrencia de factores críticos: las intensas lluvias, el aumento de enfermedades, la alerta por fiebre amarilla y el riesgo de alteraciones de orden público por las elecciones de mayo.

Las precipitaciones han afectado de manera significativa a varios municipios, dejando daños en vías, instituciones educativas y cultivos. Sin embargo, el mayor impacto se evidencia en la salud de la población, que diariamente acude a los centros asistenciales por enfermedades asociadas a la temporada invernal, incrementando la demanda de servicios médicos.

Según Daniela Jiménez, gerente del hospital de Pitalito, afirmo que “la alerta roja hospitalaria implica la activación del nivel máximo de respuesta en las instituciones de salud. Esto conlleva la movilización total del personal asistencial y administrativo, la priorización de pacientes”.

De igual forma, las autoridades se preparan para el proceso electoral del mes de mayo, fortaleciendo la infraestructura hospitalaria para atender un eventual aumento de pacientes. En especial, el hospital local de Pitalito se mantiene en alistamiento permanente para responder ante cualquier situación que requiera atención masiva.