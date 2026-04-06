396.462 vehículos se movilizaron por el Huila en Semana Santa, 19% más que en 2025

Neiva

Las autoridades entregaron un balance positivo del plan retorno en el departamento del Huila, destacando el buen comportamiento de propios y turistas durante la Semana Santa. La articulación entre los organismos de seguridad y las entidades territoriales permitió garantizar tranquilidad en las vías y en los principales destinos turísticos.

De acuerdo con el reporte oficial, cerca de 350.000 visitantes llegaron al departamento para participar en actividades religiosas, culturales y turísticas, lo que dinamizó la economía local. Asimismo, se resaltó que la movilidad durante la Semana Mayor registró un incremento del 19% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La Seccional de Tránsito y Transportes informó que durante la Semana Santa se movilizaron por las vías del Huila un total de 396.462 vehículos, cifra superior a la registrada en 2025, 19% más que el año anterior, cuando circularon 248.219 automotores. Las autoridades indicaron que el aumento en el flujo vehicular estuvo acompañado de controles permanentes en corredores viales y puntos estratégicos.

En materia de seguridad, las autoridades reportaron una reducción significativa en los hechos delictivos. Según el balance entregado, se registró una caída histórica en la criminalidad, pasando de 229 hechos delincuenciales en 2025 a solo 15 en 2026, lo que representa una disminución del 93%. De los 16 delitos monitoreados, 15 presentaron reducción y ninguno registró incremento.