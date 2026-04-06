29 anotaciones judiciales tenía un hombre asesinado en el sur de Cartagena

Un homicidio con arma de fuego se presentó en la avenida principal del mencionado sector y la víctima fatal fue identificada como Elver Luis Díaz Barrios, de 38 años de edad.

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Testigos del sector manifestaron que se encontraba en la vía pública cuando fue abordado por un sujeto el cual desenfunda un arma de fuego y le ocasiona heridas que le producen su muerte.

El hoy occiso contaba con medida domiciliaria por el delito de hurto calificado, y contaba con 29 anotaciones judiciales por los delitos de:

15 por estafa (2016, 2021, 2022, 2023, 2015).

03 por receptación (2021, 2023, 2024).

02 por amenza (2023).

02 por falso testimonio (2023).

01 por concierto para delinquir (2022).

04 por hurto (2017, 2018, 2021).

02 por abuso de confianza (2016, 2019).

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.