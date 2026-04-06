Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 abr 2026 Actualizado 13:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

29 anotaciones judiciales tenía un hombre asesinado en el sur de Cartagena

El hecho de sicariato ocurrió en el barrio Bicentenario

Colprensa

Colprensa

Colprensa

Un homicidio con arma de fuego se presentó en la avenida principal del mencionado sector y la víctima fatal fue identificada como Elver Luis Díaz Barrios, de 38 años de edad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Testigos del sector manifestaron que se encontraba en la vía pública cuando fue abordado por un sujeto el cual desenfunda un arma de fuego y le ocasiona heridas que le producen su muerte.

El hoy occiso contaba con medida domiciliaria por el delito de hurto calificado, y contaba con 29 anotaciones judiciales por los delitos de:

15 por estafa (2016, 2021, 2022, 2023, 2015).

03 por receptación (2021, 2023, 2024).

02 por amenza (2023).

02 por falso testimonio (2023).

01 por concierto para delinquir (2022).

04 por hurto (2017, 2018, 2021).

02 por abuso de confianza (2016, 2019).

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir