Yamil Arana presenta balance de obras ejecutadas en el primer trimestre del año

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, presentó un balance de las principales obras entregadas durante el primer trimestre de 2026, destacando la construcción y entrega de megacolegios, vías, canchas deportivas, un puente y proyectos tecnológicos que impactan directamente la calidad de vida de miles de bolivarenses en distintos municipios del departamento.

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El mandatario aseguró que los resultados alcanzados durante los primeros meses del año reflejan el cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades y la apuesta de su administración por llevar desarrollo tangible a cada territorio.

“Después de Semana Santa arranca formalmente el segundo trimestre del año. Es importante contarle a los bolivarenses que seguimos cumpliendo con hechos. En este primer trimestre logramos entregar obras que impactan directamente la calidad de vida de nuestras comunidades”, afirmó el gobernador.

Infraestructura educativa y desarrollo urbano

En materia educativa, la Gobernación de Bolívar entregó dos megacolegios en los municipios de Rioviejo y Altos del Rosario, fortaleciendo el acceso a espacios modernos, seguros y adecuados para la formación integral de niños, niñas y jóvenes, contribuyendo al mejoramiento de la calidad educativa en estas zonas del departamento.

También se entregó la primera fase del Malecón de Todos en Magangué, una obra estratégica para el desarrollo turístico y económico del municipio, que además promueve la integración social y la recuperación del espacio público a orillas del río Magdalena.

Más conectividad y movilidad para los municipios

Dentro de las obras de infraestructura vial, se destaca la entrega de un puente en el municipio de Santa Catalina, una intervención clave que mejora la conectividad, reduce tiempos de desplazamiento y facilita la movilidad de las comunidades rurales y urbanas.

En Cartagena, el gobierno departamental avanzó en la pavimentación de calles en varios barrios, entre ellos Chapacuá, Siete de Agosto, San Francisco, Olaya Herrera, Blas de Lezo, Nelson Mandela y 9 de Abril, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de tránsito, la seguridad vial y la calidad de vida de miles de familias.

De igual forma, se entregó una vía en el municipio de Mompox, fortaleciendo la conectividad y el acceso a sectores estratégicos del territorio.

Espacios para el deporte y la convivencia

El fortalecimiento del tejido social también se reflejó en la entrega de canchas polifuncionales en el barrio Rosedal, en Cartagena, y en el barrio San José, en Magangué, espacios diseñados para fomentar el deporte, la recreación, la convivencia ciudadana y el aprovechamiento del tiempo libre, especialmente entre niños y jóvenes.

Seguridad y tecnología al servicio de las comunidades

En materia de seguridad y apoyo institucional, la Gobernación hizo entrega de dos botes fluviales a la Infantería de Marina, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y mejorar la presencia institucional en zonas ribereñas del departamento.

Adicionalmente, fueron habilitadas dos colmenas digitales en Mompox, espacios que impulsan el acceso a la tecnología, la innovación y el emprendimiento, promoviendo oportunidades de formación y desarrollo para jóvenes y emprendedores.

Compromiso con el desarrollo del departamento

El gobernador Yamil Arana Padauí concluyó reiterando su compromiso con el progreso del territorio y el cumplimiento del plan de gobierno.

“Venimos recargados para este segundo trimestre. Vamos con todo para seguir entregando resultados y transformando la vida de los bolivarenses”, expresó.