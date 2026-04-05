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06 abr 2026 Actualizado 00:59

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Política

Abelardo de la Espriella pidió a la Fiscalía investigar presuntas interceptaciones del Gobierno

Esto se da luego de que el presidente Gustavo Petro hablara de un informe de inteligencia con supuestas conversaciones entre De la Espriella y empresarios de Thomas Greg & Sons.

“Si me lo piden, lo entrego”: De La Espriella dice qué haría con investigaciones a Petro en EE. UU. Getty Images/Caracol Radio

“Si me lo piden, lo entrego”: De La Espriella dice qué haría con investigaciones a Petro en EE. UU. Getty Images/Caracol Radio

“Si me lo piden, lo entrego”: De La Espriella dice qué haría con investigaciones a Petro en EE. UU. Getty Images/Caracol Radio

Laura Duarte@laurad_duarte

La campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella solicitó a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y demás autoridades adelantar una investigación por las presuntas interceptaciones del Gobierno Nacional a sus comunicaciones, luego de que el presidente Gustavo Petro hablara de un informe de inteligencia.

Todo lo provocó un mensaje que publicó el mandatario en su cuenta de X, en el que aseguró que existirían conversaciones que vincularían a De la Espriella con los hermanos Bautista, relacionados con la firma Thomas Greg & Sons.

Según dijo, el objetivo de esas conversaciones sería revertir el nuevo modelo implementado por el Gobierno y recuperar el control del negocio, con ayuda del candidato, a quien, a cambio, favorecerían electoralmente.

Apropósito, De la Espriella le respondió y negó cualquier relación con los empresarios Bautista y retó al presidente a presentar pruebas: “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”.

En todo caso, de allí se infirió que el gobierno del presidente Gustavo Petro estaría interceptando la campaña de De la Espriella.

“Para Defensores de la Patria, estas afirmaciones implican que el Gobierno tendría acceso a conversaciones del candidato presidencial Abelardo De La Espriella, lo que plantea serias preocupaciones en plena contienda electoral”, dijeron desde la campaña de De la Espriella.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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