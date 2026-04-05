Abelardo de la Espriella pidió a la Fiscalía investigar presuntas interceptaciones del Gobierno

“Si me lo piden, lo entrego”: De La Espriella dice qué haría con investigaciones a Petro en EE. UU. Getty Images/Caracol Radio

La campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella solicitó a la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y demás autoridades adelantar una investigación por las presuntas interceptaciones del Gobierno Nacional a sus comunicaciones, luego de que el presidente Gustavo Petro hablara de un informe de inteligencia.

Todo lo provocó un mensaje que publicó el mandatario en su cuenta de X, en el que aseguró que existirían conversaciones que vincularían a De la Espriella con los hermanos Bautista, relacionados con la firma Thomas Greg & Sons.

Según dijo, el objetivo de esas conversaciones sería revertir el nuevo modelo implementado por el Gobierno y recuperar el control del negocio, con ayuda del candidato, a quien, a cambio, favorecerían electoralmente.

Apropósito, De la Espriella le respondió y negó cualquier relación con los empresarios Bautista y retó al presidente a presentar pruebas: “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”.

En todo caso, de allí se infirió que el gobierno del presidente Gustavo Petro estaría interceptando la campaña de De la Espriella.

“Para Defensores de la Patria, estas afirmaciones implican que el Gobierno tendría acceso a conversaciones del candidato presidencial Abelardo De La Espriella, lo que plantea serias preocupaciones en plena contienda electoral”, dijeron desde la campaña de De la Espriella.