Un capturado y un aprehendido por hurto de celulares

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturaron a un sujeto y aprehendieron a un adolescente en diferentes sectores de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el primer operativo, la Policía Nacional de Colombia, a través del grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional y gracias a la oportuna información de la comunidad, capturó a un presunto delincuente por el delito de hurto mediante la modalidad de raponazo.

La captura de ‘Oscarito’, de 25 años, se produjo en horas de la noche sobre la avenida Daniel Lemaitre, en el Centro Histórico. Minutos antes, había halado un celular (iPhone 15 Pro Max) a un turista extranjero. El elemento recuperado, avaluado en más de 4 millones de pesos, fue devuelto a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

En el segundo operativo fue aprehendido un adolescente de 17 años, quien minutos antes había amenazado con arma blanca a una mujer, despojándola de un celular y un bolso, elementos avaluados en más de 2 millones de pesos.

Los hechos se presentaron en la avenida del Lago y, gracias a una rápida reacción, el adolescente fue aprehendido a la altura del barrio Bruselas. Todos los elementos fueron recuperados y devueltos a su propietaria, quien agradeció a la Policía Nacional.

El capturado, el aprehendido y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a espera de las audiencias preliminares.

En lo corrido del año se han capturado 1.964 personas por diferentes delitos, entre ellos, 296 por el delito de hurto.