Último día para disfrutar en familia del Festival del Dulce y la Comida Típica Cartagenera

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), se invita a cartageneros y visitantes a vivir un domingo lleno de sabor, tradición y cultura en uno de los festivales más representativas de la ciudad, con los dulces y la mejor comida típica de Semana Santa.

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Este domingo, además de la variada oferta gastronómica, los asistentes podrán participar en actividades especiales organizadas por la Red Distrital de Bibliotecas, pensadas para el disfrute familiar, promoviendo espacios de lectura, creatividad y encuentro cultural en el marco del festival, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena, destacó la importancia de este evento para la ciudad: “Este último día del festival es el momento perfecto para compartir en familia y disfrutar de nuestra gastronomía de Semana Santa. Nuestros portadores de tradición han preparado los mejores platos, esos que tanto nos gusta comer en esta temporada. Así que la invitación es para todos: acercarse a la Plaza de los Coches el sábado y el domingo”.

Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC señaló: “Este festival es una expresión viva de nuestra identidad. Aquí convergen saberes, sabores y talentos que reflejan la riqueza cultural de Cartagena. Queremos que propios y visitantes vivan esta experiencia y se conecten con nuestras tradiciones estos últimos días. El plan del fin de semana en definitiva tiene que ser en el festival de todos los cartageneros”.

Arte y tradición en el Festival

El Festival del Dulce y la Comida Típica Cartagenera también se consolida como un escenario para el arte y la creatividad. En esta edición, se dispuso un espacio especial para cuatro artistas plásticos y visuales de Cartagena, quienes comparten y ofrecen sus obras y procesos creativos de pintura, óleo y caricatura al público asistente.

Así mismo, el festival cuenta con la participación de 10 artesanos de la ciudad, quienes exhiben y comercializan sus productos elaborados a partir de técnicas ancestrales, resaltando el valor del trabajo manual y la herencia cultural transmitida de generación en generación.

Este evento es una muestra integral de identidad y de los distintos saberes que habitan en Cartagena, no solo desde lo culinario, sino también desde el arte y las expresiones culturales que enriquecen la experiencia de quienes lo visitan.

De igual manera, el festival ha articulado esfuerzos con la Secretaría de Participación, vinculando a 7 mujeres a través del programa Impulso Violeta, quienes están a cargo de la venta de bebidas en el evento, promoviendo así la inclusión, el emprendimiento y el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres.

El gran cierre del Festival del Dulce Cartagenero se realizará el domingo 5 de abril, jornada en la que se espera una masiva asistencia para despedir esta tradicional celebración.