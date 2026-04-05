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06 abr 2026 Actualizado 02:10

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Suspendida la ciclovía en Cúcuta

Autoridades acordaron acompañamiento al domingo de resurrección

El Malecón de Cúcuta / Foto Crónicas de Cúcuta

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El Malecón de Cúcuta / Foto Crónicas de Cúcuta

Cúcuta

Mas de dos mil personas no podrán disfrutar de la actividad física en el día de hoy sobre un tramo de la Avenida Libertadores como consecuencia del levantamiento de la medida para las practicas deportivas.

La restricción que se aplica para hacer deporte fue levantada con ocasión de las actividades de la Semana Santa y hoy domingo de resurrección.

Las autoridades locales informaron que este fue el motivo para no permitir hoy el ejercicio y esparcimiento que habitualmente hacen las personas u familias en ese lugar.

Sin embargo, algunos madrugaron a su habitual camina o trote por los andenes de El Malecón para no perder el hábito o la costumbre.

La policía metropolitana mantiene un dispositivo sobre esa área de gran afluencia de personas y de alta movilidad de manera permanente.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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