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06 abr 2026 Actualizado 02:09

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Sicario acabo con la vida de un hombre en los Montes de María

El caso ocurrió en el municipio de San Juan Nepomuceno y hasta el momento las autoridades no tienen pistas del hecho

Sicario acabo con la vida de un hombre en los Montes de María

Sicario acabo con la vida de un hombre en los Montes de María

Sicario acabo con la vida de un hombre en los Montes de María

Sicarios acabaron con la vida de un hombre en el municipio de San Juan de Nepomuceno, en el barrio El Progreso, cerca del estadio Inmaculada Concepción.

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La víctima fatal fue identificada parcialmente como Pavel Andrés, quien fue abordado por sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta.

Con esta nueva muerte, ya son dos los homicidios en lo que va de esta semana, en la modalidad en sicariato en los Montes de María.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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