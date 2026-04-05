Sergio Ferro presenta ‘La banda sonora de mi vida’

Durante una entrevista en A Vivir Que Son Dos Días, Sergio Ferro explicó que la exposición La banda sonora de mi vida transformó su manera de ver el arte. La muestra es un homenaje a la música y a la forma en que las personas se conectan emocionalmente a través de ella. La idea surgió como una forma de conmemorar los álbumes que lo han acompañado a lo largo de su vida.

Es una exposición completamente hecha a mano en cerámica, lo que hace que cada pieza sea única e irrepetible. A partir del 16 de abril estará abierta al público en La Galería del Salón Comunal. Además, la cerámica se ha convertido en un espacio de encuentro entre familia y amigos, permitiendo que más personas se acerquen y experimenten este tipo de arte.

Sergio también destaca que la cerámica es uno de los oficios más antiguos de la humanidad, ya que integra elementos esenciales como la tierra, el agua, el aire y el fuego. Al ser un trabajo ancestral, guarda parte de la historia de la humanidad. Para él y otros artistas, la cerámica es algo invisible pero presente, similar a una fuerza que se percibe, aunque no se vea.

Finalmente, el artista resalta que la música tiene la capacidad de conectar con las emociones sin importar las circunstancias. Durante la pandemia, encontró en las canciones una forma de sentirse acompañado y de conectar con las personas que ama. De ahí nació esta exposición, con la que espera que los visitantes se hagan una pregunta muy personal: ¿cuáles son las canciones que han marcado mi vida?