Se proyecta la movilización de 175 mil vehículos durante Plan Retorno en las carreteras de Bolívar

La Policía Nacional, en el marco del Plan Semana Santa Segura, durante la celebración de la Semana Mayor, presenta un balance altamente positivo en el departamento de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Salvar vidas es una de las principales premisas del alto gobierno y del mando institucional, y estos resultados son fruto de un trabajo articulado entre la Policía Nacional, nuestras Fuerzas Militares y las autoridades departamentales y municipales.

Durante el periodo comprendido entre el 29 de marzo (Domingo de Ramos) y el 5 de abril de 2026, la institución con todas sus capacidades institucionales logra importantes resultados operativos, entre ellos 31 capturas, de las cuales 5 fueron por orden judicial y 26 en flagrancia.

Durante los operativos realizados, se incautaron 2 armas de fuego y 6.287 dosis de estupefacientes, entre marihuana y base de coca. Asimismo, se logró la recuperación de un vehículo tipo camión que había sido hurtado. De igual manera, se impusieron 30 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia.

Igualmente, se realizaron 4 diligencias de allanamiento y registro a personas dedicadas al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

A través de la línea de emergencia 123, se recibieron más de 40 llamadas de la comunidad, donde se atendieron situaciones de riñas, conflictos de convivencia y exceso de ruido, permitiendo una intervención oportuna.

Es importante resaltar que, durante la Semana Santa en el municipio de Mompox, conocido como la Tierra de Dios, no se presentaron homicidios ni se registraron inconvenientes que afectaran la convivencia y la seguridad, reflejando el buen comportamiento de propios y visitantes.

En materia de movilidad, durante la Semana Santa se registró una importante afluencia vehicular, con un total de 175.494 vehículos movilizados (87.611 ingresaron y 87.883 salieron del departamento), lo que representa un aumento del 2 % en comparación con el año anterior.

En el componente de seguridad vial, la Seccional de Tránsito y Transporte en Bolívar desarrolló 225 actividades de sensibilización a través de 7 áreas de prevención, impactando a 2.358 usuarios viales. En cuanto a la aplicación de la norma, se impusieron 421 comparendos y se inmovilizaron 78 vehículos entre motocicletas y automotores por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito.

Para el Plan Retorno, se tiene dispuesto un dispositivo especial con todas las capacidades institucionales a través de 7 áreas de prevención, las cuales estarán activas en puntos estratégicos para garantizar el control, la movilidad y la seguridad de todos los viajeros.

Finalmente, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó que la Policía Nacional continuará trabajando de manera preventiva, articulada y cercana a la comunidad, con un solo propósito: proteger la vida, fortalecer la convivencia y garantizar celebraciones seguras para todos.