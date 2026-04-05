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06 abr 2026 Actualizado 02:00

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Norte de Santander no registra accidentes en Semana Santa

Autoridades presentan balance positivo

Viaje por carretera - imagen de referencia. Foto: Getty Images

Viaje por carretera - imagen de referencia. Foto: Getty Images / EGT

Viaje por carretera - imagen de referencia. Foto: Getty Images

El departamento de Norte de Santander por ahora no registra siniestros durante el desarrollo de la Semana Santa según informaron las autoridades.

La Policía de Tránsito y Transporte, la Agencia de Seguridad Vial, y Transito Departamental han sido los responsables de mantener la seguridad vial en la región durante esta temporada.

En conjunto estas entidades destacaron la importancia de los operativos puestos en marcha con ocasión de esta temporada donde hay un alto flujo de movilidad por los corredores viales nacionales y otras arterias.

“Debemos destacar que hasta el momento no tenemos hechos lamentables que registrar, los dispositivos puestos en marcha por las diferentes autoridades han funcionado muy bien durante todos los días” dijo uno de los funcionarios de ese equipo institucional.

Finalmente las autoridades advirtieron que mantendrán la estrategia de seguridad vial hasta altas horas de la noche para acompañar el Pal Retorno.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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