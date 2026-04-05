Más de 80.000 vehículos se han movilizado por el Huila en los últimos días

Neiva

A pocas horas de finalizar la Semana Santa, el departamento del Huila registra una alta dinámica vehicular en sus corredores principales. Según el más reciente informe entregado por las autoridades, con corte al sábado 4 de abril de 2026, cerca de 80.000 vehículos se han desplazado por el territorio huilense, evidenciando una significativa afluencia de viajeros durante la temporada.

En cuanto a la movilidad de personas, se cree que alrededor de 320.000 visitantes recorrieron distintos destinos del departamento. Lugares turísticos y escenarios religiosos fueron ampliamente concurridos, destacándose la participación de propios y turistas en las actividades litúrgicas y culturales propias de esta época.

El coronel Oscar Cardenas, de la policía Huila, afirmo que “El balance general ha sido calificado como positivo por parte de la Policía, que resaltó el buen comportamiento de la ciudadanía y la efectividad de los operativos desplegados. Las acciones preventivas y de control permitieron mantener condiciones favorables en materia de seguridad, movilidad y convivencia en todo el departamento”.

De cara al inicio del Plan Retorno, las autoridades hacen un llamado a los conductores para adoptar medidas de prevención. Entre las principales recomendaciones se encuentran revisar el estado técnico del vehículo, respetar las normas de tránsito, evitar el consumo de alcohol al conducir, no realizar maniobras riesgosas y planificar con anticipación los desplazamientos, atendiendo siempre las indicaciones en carretera