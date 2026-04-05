Más de 175 mil vehículos se movilizaron durante esta Semana Santa en Cartagena

En desarrollo del plan “Semana Santa Segura”, la Policía Nacional en Cartagena dispuso de más de 3.600 uniformados, con el propósito de garantizar la movilidad y seguridad de todos los viajeros.

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Durante la temporada, se realizaron jornadas de sensibilización y concienciación dirigidas a la ciudadanía en general, quienes participaron activamente en estas campañas, acatando en todo momento las recomendaciones impartidas por las autoridades.

En las siete áreas de prevención, 115 uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte desarrollaron 225 actividades pedagógicas, impactando a 2.358 usuarios viales.

De igual forma, se ejecutaron controles de embriaguez, velocidad y verificación de condiciones técnico-mecánicas, orientados a prevenir siniestros viales.

Terminal terrestre:

Por la terminal de transporte terrestre se movilizaron 5.302 buses y vehículos de servicio público, transportando a más de 83.000 viajeros.

Terminal Aérea:

Se registraron 851 vuelos nacionales e internacionales, movilizando a más de 183.000 pasajeros.

Resultados operativos:

En los diferentes operativos adelantados por las patrullas de vigilancia y las especialidades de la Policía, se capturaron más de 80 personas por delitos como homicidio, hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y lesiones personales, entre otros. Además, se incautaron 14 armas de fuego, 140 armas blancas y más de 5.900 dosis de estupefacientes

“La seguridad vial y la convivencia son responsabilidad de todos; invitamos a los ciudadanos a respetar las normas, planear sus desplazamientos y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.