Inversión histórica de 6.400 millones de pesos para impulsar la economía popular en Bolívar

Con la participación de más de 2.000 pescadores artesanales y la representación de más de 50 unidadesproductivas, finalizó el Encuentro Popularde Economías para la Vida realizado en el corregimiento de La Boquilla, corregimiento pesquero y turístico en el norte de Cartagena. El espacio reunió a organizaciones y federaciones de pescadores, artesanos, tejedoras y productores de alimentos del departamento de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este encuentro, que hace parte de una estrategia nacional que ya suma 27 jornadas en todo el país, permitió fortalecer la articulación de las economías populares, solidarias y comunitarias. Entre los participantes se destacaron pescadores, agricultores, comerciantes de bienes de primera necesidad y artesanos, enfocados en impulsar la soberanía alimentaria, el ecoturismo y la defensa del territorio.

En el marco de este espacio, el Gobierno Nacional anunció una inversión inicial de 400 millones de pesos para fortalecer la cadena productiva y de comercialización del sector pesquero en La Boquilla. Contempla la entrega a la federación de pescadoras y de pescadores FEPAABO de una embarcación, una infraestructura básica y los sistemas de cadena de frío, así como la creación de un punto de comercialización, con el propósito de mejorar las condiciones de venta y aumentar los ingresos de los pescadores.

“El trabajo tiene que enriquecer a quien lo hace, no a los intermediarios. Hoy estamos dando un paso concretopor la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la economía popular y solidaria en esta región,para que las comunidades de Bolívar tengan mejores condiciones e ingresos justos”, aseguró el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya.

Adicionalmente, Rodríguez Amaya informó sobre una inversión para el periodo 2025-2026 cercana a los 6.400 millones de pesos para impulsar la economía popular y solidaria en el departamento: fortalecimiento de 311 unidades productivas individuales y colectivas, dotación y mejoramiento de centros de agrogestión, Encuentros de Economías Populares para la Vida, y se proyecta atender 177 tiendas con el programaTiendas Solidarias y el desarrollo de convenios para robustecer este sector.

Durante el encuentro tambiénse destacó el papel fundamental de los pescadores en la seguridad alimentaria, especialmente en Semana Santa, en la que millones de familias consumen productos provenientes del trabajo diario de estas comunidades. “Detrás de cada pescado que llega a la mesa hay una historia de esfuerzo. Hoy, este Gobierno está del lado de esas manos trabajadoras”, puntualizó Rodríguez.

El encuentro dejó un balance positivo en términos de intercambio de saberes y fortalecimiento de iniciativas productivas locales. Al cierre, el director reafirmó el compromiso de seguir impulsando procesos que promuevan el trabajo colectivo y el bienestar común desde la solidaridad.