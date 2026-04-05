Incautados 193 kilogramos de marihuana en Tarqui - Huila

Neiva

En el barrio La Veguita del municipio de Tarqui, uniformados del Departamento de Policía Huila lograron la captura de un hombre por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en medio de actividades de control adelantadas en esta zona.

Durante la inspección, las autoridades hallaron 40 paquetes que contenían marihuana, con un peso aproximado de 193 kilogramos. El cargamento era transportado en un automotor particular que fue interceptado en el lugar.

Según las autoridades, este cargamento cubría la ruta Inzá (Cauca) – La Plata – El Agrado – Tarqui – Suaza – Caquetá, teniendo como destino final, al parecer, el vecino país de Brasil. Así lo confirmó el teniente coronel Óscar Andrés Cárdenas Peña, comandante encargado del Departamento de Policía Huila.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía en el municipio de Garzón para su proceso de judicialización. La Policía reiteró que continuará intensificando los operativos para contrarrestar el tráfico de estupefacientes en el departamento.