FICCI 65: Industria Premium impulsa proyectos, conexiones y decisiones

En el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI 65, que se celebrará del 14 al 19 de abril de 2026, Industria Premium se configura como la puerta de acceso a espacios de negocios y networking, donde los proyectos no solo se presentan, sino donde encuentran las condiciones para avanzar: conexiones, decisiones y alianzas que permiten su desarrollo.

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«El FICCI ha sido históricamente un lugar donde lo audiovisual no solo se exhibe, sino donde se construyen relaciones que permiten que los proyectos existan. Industria Premium responde a esa vocación: crear un entorno donde las conversaciones correctas ocurran, donde las iniciativas de todo tipo encuentren interlocutores reales, mientras el talento de la región se conecta con quienes tienen la capacidad de hacerlo crecer», afirmó Margarita Díaz, directora general del FICCI.

En esta edición, Industria Premium se consolida como una plataforma orientada a facilitar encuentros entre creadores y quienes lideran procesos de desarrollo, producción, financiación y distribución, en un momento en el que la industria audiovisual de la región busca consolidar modelos sostenibles de colaboración.

Telefe Studios es la unidad internacional de desarrollo, producción y distribución de contenidos de Telefe. Con base en Buenos Aires, Argentina, opera desde uno de los centros de producción más relevantes de la región. Concebida como una plataforma flexible y orientada al mercado global, impulsa el desarrollo de contenidos originales, formatos y servicios de producción para broadcasters, plataformas y socios estratégicos, integrando creatividad, escala productiva y visión de negocio. Participará Iván Stoessel, Director de Desarrollo de Telefe Studios, quien enfoca su trabajo en identificar historias con potencial global, acompañar procesos creativos y llevar los proyectos desde su concepción hasta su materialización en pantalla.

The Mediapro Studio es una de las principales compañías de producción de contenidos en el mercado global, con presencia en múltiples territorios y una amplia experiencia en la creación de series, películas y formatos para televisión y plataformas. Participarán Juan Carlos Aparicio, Jefe de Desarrollo en Colombia, guionista y creativo audiovisual con cerca de 20 años de experiencia en la escritura y desarrollo de contenidos para compañías como Caracol Televisión, Univisión, MTV, Televisa, Amazon, Disney, Netflix y ViX; y Catalina Porto, directora para México y Colombia, con más de 25 años de trayectoria en la industria, quien lidera la estrategia de contenido y producción en ambos territorios.

Secuoya Studios, parte de Secuoya Content Group, es una compañía líder en la creación, desarrollo, producción y distribución de contenido audiovisual en España y América Latina. La empresa ha fortalecido su presencia en la región mediante alianzas estratégicas y el desarrollo de proyectos de alto impacto. Participará Daniel Hernández Bocanegra, CEO para Latinoamérica, quien lidera la expansión de la compañía en la región, incluyendo el desarrollo de Bogotá Content City, un hub audiovisual que busca transformar la industria en Colombia mediante infraestructura especializada y formación de nuevos talentos.

A través de espacios comoPitch Premiumy laRueda de Negocios, el programa activa un circuito de reuniones uno a uno donde los proyectos pueden conectar directamente con productores, estudios, plataformas e inversionistas. Aqui las conversaciones tienen un propósito claro: avanzar en el desarrollo de las iniciativas, identificar aliados y abrir rutas concretas de producción y circulación.

Industria Premium articula el área de negocios, donde se desarrollan reuniones uno a uno, pitch privados y encuentros con delegaciones internacionales, incluyendo este año la participación de Brasil, Suiza y Ecuador, abriendo posibilidades concretas de coproducción y circulación para los proyectos.

Este ecosistema se concentra en el V.I.P. Co-Working Zone, un espacio exclusivo que funciona como sede operativa dentro del Festival, permitiendo sostener reuniones, dar continuidad a las conversaciones y facilitar acuerdos en tiempo real. En el FICCI 65, estas dinámicas convergen para que los proyectos encuentren interlocutores, tomen forma y avancen.