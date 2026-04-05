Ejército reporta en Antioquia la captura de 35 integrantes del Clan del Golfo en 2026

Durante el primer trimestre de 2026, tropas de la Brigada 17 del Ejército Nacional, en coordinación con la Armada, la Fuerza Aeroespacial, la Policía de Urabá y la Fiscalía, adelantaron operaciones contra estructuras ilegales que delinquen en el Urabá antioqueño.

De acuerdo con el balance entregado por la Séptima División, en medio de estas acciones 7 presuntos integrantes del Clan del Golfo se presentaron voluntariamente ante las tropas, mientras que otros 35 fueron capturados, entre ellos 13 señalados miembros de grupos de delincuencia común. Además, una persona murió en desarrollo de operaciones militares.

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Las autoridades también reportaron la incautación de 7 armas de fuego y más de 8.700 cartuchos de diferentes calibres, material con el que, según el Ejército, se afectaron las capacidades criminales de estas organizaciones.

En la ofensiva contra las finanzas ilegales, las tropas incautaron 2,5 toneladas de cocaína, 1,4 toneladas de pasta base de coca, más de 620 kilos de insumos sólidos y más de 8.700 galones de insumos líquidos utilizados para la fabricación de estupefacientes. A esto se suma la ubicación y destrucción de 15 laboratorios para el procesamiento de alcaloides.

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En materia ambiental, las operaciones permitieron además la incautación de más de 70 metros cúbicos de madera, que presuntamente eran comercializados de manera ilegal, causando graves afectaciones al ecosistema de esta región del país.

Con estos resultados, la Fuerza Pública aseguró que mantiene la ofensiva para golpear a las organizaciones criminales que buscan afectar la seguridad en el Urabá antioqueño.