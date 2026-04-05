Convocatoria abierta para el proceso de conformación equipo de futsal de Real Cartagena

Real Cartagena se permite informar a la comunidad en general que se abre convocatoria pública para todos los jugadores interesados en participar en el proceso de conformación de nuestro equipo de futsal.

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Esta invitación está dirigida a deportistas que practiquen futsal y que consideren contar con las condiciones técnicas, físicas y competitivas necesarias para integrar el plantel que representará a la institución.

La jornada de pruebas se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

Lugar: Cancha del Centro Recreacional El Edén, barrio Las Gaviotas Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Hora: 7:00 p.m.

Los aspirantes deberán presentarse puntualmente en condiciones óptimas para la práctica deportiva y con la disposición de participar en una evaluación integral de sus capacidades.

El club reafirma su compromiso con el desarrollo del talento local y la pro­ moción de nuevos espacios deportivos para la comunidad.