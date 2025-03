Qué bancos ofrecen créditos a venezolanos con PPT en Colombia: Son más de tres opciones

El Permiso de Protección Temporal (PPT) para venezolanos en Colombia es un documento que permite a los migrantes de ese país permanecer en territorio colombiano. Además, tiene distintos elementos que la convierten en una herramienta para regularizar su situación migratoria y algunos mecanismos para la protección de los derechos humanos.

Este documento permite, entre otras cosas, circular libremente por el territorio nacional colombiano, obtener un título educativo, ingresar y salir del país siempre y cuando no se superen los 180 días fuera de Colombia, aplicar a becas universitarias y convalidar títulos profesionales ante el Ministerio de Educación.

Debido a las facilidades que ofrece este permiso, muchos migrantes del vecino país han decidido establecer su proyecto de vida en Colombia, con todo lo que esto implica. Y para nadie es secreto que uno de los servicios fundamentales para mejorar la calidad de vida y alcanzar nuevas metas son los créditos bancarios.

Sin embargo, no todos los bancos del territorio nacional colombiano ofrecen este tipo de facilidades para la comunidad venezolana que cuentan con un PPT. Pero ello no significa que no haya entidades que le ofrezcan todo tipo de créditos. Aquí le contamos qué instituciones bancarias ofrecen créditos para venezolanos regularizados mediante el PPT.

¿Qué bancos ofrecen créditos a venezolanos con PPT?

No son muchos los bancos que ofrecen este tipo de beneficio para los migrantes venezolanos en Colombia. Sin embargo, aquí listamos algunas de las entidades que les permiten a personas de Venezuela acceder a distintos tipos de créditos:

Bancamía: Esta institución bancaria ofrece algunas soluciones de crédito, ahorro, inversión y seguros para migrantes venezolanos que cuentan con PPT. Ofrece una línea de Crédito llamada Credimía, que ayuda a las necesidades del capital de trabajo en inversión. Ofresen inversión mínima de 100.000 pesos para un CDT.

Crezcamos: Esta compañía de financiamiento ofrece varias líneas de crédito para migrantes venezolanos con PPT. Ente ellas préstamos que van desde los 650.000 a 156.000.000 de pesos para abrir un negocio. También otras opciones para abrir un CDT tan solo presentando el PPT.

Existen algunos bancos que permiten la apertura de cuentas de ahorros y ofrecen otro tipo de servicios. Sin embargo, las entidades anteriormente mencionadas le brindarán varios productos mediante los cuales puede acceder a líneas de crédito mientras se encuentra en Colombia.

Requisitos para obtener el PPT en Colombia

Según las normas publicadas por las autoridades correspondientes usted debe estar inscrito en el Registro Único de Migrantes venezolanos, no tener antecedentes judiciales, no tener averiguaciones administrativas migratorias en curso ni medidas de expulsión o deportación vigentes.

Para solicitar el PPT debe ingresar al portal de Migración Colombia, descargar la constancia de registro, agendar una cita para el registro biométrico presencial y asistir a la cita correspondiente. La solicitud se analiza y se le notificará la respuesta en un plazo máximo de 90 días.