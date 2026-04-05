Cientos de jóvenes peregrinaron a la Popa este sábado Santo

Cientos de jóvenes, representando la vitalidad de nuestras parroquias, subieron en peregrinación hacia el Santuario de Nuestra Señora de la Candelaria, convirtiendo el camino a la Popa en un altar de alabanza y oración.

La peregrinación se distinguió por la pureza y la alegría de una Iglesia que se reconoce joven. En esta ocasión, además de los jóvenes de las distintas comunidades, grupos parroquiales, movimientos eclesiales, junto a familias y servidores, participaron los seminaristas de la etapa propedéutica del Seminario Provincial San Carlos Borromeo, quienes, en su primer año de formación, caminaron junto al pueblo de Dios, testimoniando que el llamado del Señor acompaña a los corazones dispuestos.

El Santuario: un encuentro con la misericordia y la luz

Al llegar a la cima, el Santuario se transformó en un oasis de gracia. Fue un espacio de encuentro fraterno y renovación espiritual, marcado especialmente por la Misericordia, gracias a la presencia de sacerdotes que brindaron el sacramento de la reconciliación, permitiendo que los asistentes prepararan sus corazones para la gran noche de la Vigilia.

La jornada incluyó un espacio de adoración al Santísimo Sacramento, donde en silencio los peregrinos contemplaron el misterio del amor de Dios. Finalmente, en la explanada, el gozo se hizo canto y danza con el ministerio musical “Jesucristo, Sello de Garantía”, celebrando la certeza de que Jesús vence las tinieblas.

«Jóvenes testigos, misioneros del amor»

El Cardenal Jorge Enrique Jiménez Carvajal, en un diálogo cercano y paterno, recordó a los presentes que la fe es un don que debe ser comunicado: «Testigo es quien escucha una buena noticia y la comparte», afirmó, exhortando a la juventud a no caminar en soledad.

«Tú estás aquí porque has escuchado que eres un hijo muy querido. El proyecto de Dios es bello y perfecto, y tú haces parte de este. Tú no eres cualquiera, eres un hijo de Dios. No pueden estar solos; aférrense a su comunidad», puntualizó.

Hacia la Vigilia Pascual

Esta «mancha azul» de esperanza que hoy coronó la cima de Cartagena es el signo visible de una Iglesia que no teme salir al encuentro. Los jóvenes regresan a sus comunidades para vivir la Gran Vigilia Pascual, llevando consigo el fuego de la fe y el compromiso de ser, en cada barrio y sector, verdaderos misioneros del amor.

La agenda de pascua continuará mañana domingo con la Carrera de la Resurrección, bajo el lema «Corre y anuncia tu fe», una invitación abierta a toda la ciudadanía para celebrar el triunfo de la vida a través del deporte.