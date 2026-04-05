Cientos de corredores se unieron para anunciar con alegría que Cristo ha Resucitado

Con un recorrido de 5k y 10k, esta carrera tuvo como propósito apoyar el programa María Revive de la Arquidiócesis de Cartagena, cuyo propósito es dignificar la vida de las personas que se encuentran en situación de calle.

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Con esta versión de la carrera se logró recaudar la suma de $145’300.000 millones de pesos, que serán destinados para la compra de la casa María Revive, una muestra de solidaridad en este tiempo pascual.