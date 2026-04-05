Autoridades piden evitar tradicionales paseos de olla en Santander

Bucaramanga

Las autoridades de gestión del riesgo en el departamento de Santander han emitido una alerta para la ciudadanía para que eviten realizar los tradicionales paseos de olla en ríos y quebradas para este cierre de semana santa, esto tras el fallecimiento de una mujer en el municipio de San Vicente de Chucurí por ahogamiento.

Pedro Conde, coordinador de la sala de crisis de la oficina de gestión del riesgo en el departamento, indicó que “seguimos insistiendo a todas las personas que realizan paseos de olla, paseos de río, actividades turísticas a estar atento a las indicaciones que den los organismos de socorro, los consejos de gestión del riesgo y las autoridades locales".

Además, hacen un llamado a la ciudadanía a que tengan siempre presentes las líneas de emergencia para que se comuniquen ante cualquier situación que pueda alterar la tranquilidad.

También desde la sala de crisis entregaron recomendaciones a quienes están en plan retorno para que tengan precauciones durante sus recorridos y verifiquen que sus vehículos cumplan con toda la normativa.

“En el plan retorno realizar los desplazamientos de manera temprana y evitar exponerse en zonas de ladera, en zonas de inundación y evitar transitar mientras se presenten fuertes lluvias, ya que pueden presentar caída de árboles, caída de ramas, pérdida de banca y por ende pues dificultad de transitar hacia los destinos”, puntualizó Conde.