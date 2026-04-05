87 vehículos inmovilizados y 110 comparendos por incumplir las normas de tránsito en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena -DATT, realizó operativos de control nocturnos en la avenida Pedro de Heredia con el propósito de fortalecer la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito durante esta Semana Santa.

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Durante la estrategia denominada “Parada por la Vida”, los agentes de tránsito impusieron un total de 110 comparendos por diferentes infracciones, entre ellas conducir bajo los efectos del alcohol, no portar los documentos obligatorios y exceder los límites de velocidad. En los controles también fueron inmovilizados 87 vehículos por incumplir las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito de Colombia.

El director del DATT, José Ricaurte, destacó que estas acciones hacen parte del plan permanente de control y prevención que se desarrolla en horas nocturnas, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Cartagena.

“Nuestro compromiso es salvaguardar la vida de todos los actores viales. En este operativo de control por la vida se realizaron 35 pruebas de alcoholemia, de las cuales 10 resultaron positivas. Asimismo, se inmovilizaron 87 vehículos por falta de documentación e incumplimiento de las normas de tránsito.

Con estas acciones buscamos evitar que conductores continúen circulando de manera inadecuada y prevenir siniestros viales que puedan lamentarse en el futuro”, señaló el funcionario.

Estos controles buscan generar conciencia sobre la responsabilidad que implica conducir, especialmente durante la noche, cuando se incrementan los riesgos asociados al consumo de alcohol o a comportamientos imprudentes en las vías.