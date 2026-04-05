170 mil vehículos son esperados en Norte de Santander en Plan Retorno

Más de 400 policías de carreteras van a estar disponibles en las vías de Norte de Santander / Foto Archivo / Jhon Hernández

Cúcuta

La Policía de Carreteras mantiene un dispositivo especial de seguridad vial para facilitar el Plan Retorno de viajeros al terminar la Semana Santa.

El comandante de esta especialidad en Norte de Santander Juan Carlos Carreño dijo a Caracol Radio que “hasta el momento no hemos tenido accidentes, esperamos más de 170 mil vehículos entrando a la región y mantenemos vigilancia sobre ocho corredores viales”.

Explicó que más de cuatrocientas unidades estarán apostadas en los principales corredores viales nacionales y en las rutas que mantuvieron una alta demanda por turismo religioso.

En la actualidad los operativos y controles en las carreteras se mantendrán sobre estos ejes:

Tramo vial peaje Pamplonita km 80, entrada al municipio de Pamplona-vía Presidente, Peaje Acacios km 120 , Sector Los Vados km 128, Tramo vial Sardinata Cúcuta, Sector Agua Zulia, Km 58, Ye de Astilleros y San Miguel kilómetro 20.

Así mismo se mantienen planes especiales como: Plan freno, control embriaguez, y control de velocidad, entre otros para garantizar el arribo de los viajeros a sus destinos.