1.500 participantes y $145’300.000 donados para la Casa María Revive

Para cerrar la agenda de la Semana Santa 2026, Cartagena de Indias realizó la tercera edición de la carrera Corre y Anuncia tu Fe 2026. Este evento, que ya es un referente mundial tras ser galardonado en FITUR 2024 como el “Mejor Producto de Turismo Religioso Internacional”, logró convocar este año a 1.500 corredores que unieron el deporte con el patrimonio y la solidaridad.

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Un propósito que transforma vidas

La jornada inició con la entrega simbólica de una donación de $145.300.000 destinados a la obra social María Revive. Este programa de la Arquidiócesis de Cartagena ofrece una ruta de transformación integral para personas en situación de calle, incluyendo acompañamiento psicológico, rehabilitación y formación académica, contando ya con 21 bachilleres graduados.

Este aporte representa un crecimiento histórico en la solidaridad de los participantes, superando significativamente las cifras de años anteriores:

2024: $26 millones de pesos.

2025: $64.5 millones de pesos.

2026: $145.300 millones de pesos, destinados a la meta de comprar una casa propia para la atención de esta población.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la consolidación de Cartagena como destino turístico religioso de talla mundial, con la combinación de fe, deporte y cultura.

“Cartagena no había construido una programación de Semana Santa como la que hemos consolidado, en los últimos tres años, donde se combina la fe, la celebración de los días santos. Pero también la posibilidad de integrar a los cartageneros con todos los turistas que llegan de Colombia y el mundo. Esto significa que estos días representan una oportunidad para todos: los que caminan en la fe, los que disfrutan de la belleza de la ciudad y, sobre todo, el poder gozar de estas actividades que, desde la madrugada, unen un turismo como el que queremos. Ese que es responsable y que representa aportes muy positivos para la ciudad”, destacó Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena.

“Un agradecimiento de todo corazón a la ciudad, a la Alcaldía y a todos los que con su aporte nos permiten acercarnos al sueño de tener nuestra casa propia para atender a tantos hermanos que hoy están en las calles”, expresó Mochi de Viveros, directora del programa María Revive.

Así mismo, Bairon Torres, beneficiario del programa manifestó su alegría por la carrera: “esta carrera es una esperanza para nosotros y para tantas personas que se puedan beneficiar de la obra María Revive”. “Esta casa es una bendición para nosotros, nos sacó de la calle y nos encamina a una vida mejor y digna”, recalcó Juan Olier, quien hace parte del programa social.

Una ruta de fe y apoyo ciudadano

La carrera, que inició a las 6:00 a.m. desde el Camellón de los Mártires con dos modalidades: circuitos de 5K (una vuelta) y 10K (dos vueltas). Durante el recorrido, los deportistas contaron con puntos de activación física y el respaldo de ciudadanos espontáneos que salieron a las calles para animar a los atletas en su paso frente a los siete templos patrimoniales:

Iglesia San Roque.

Iglesia de la Trinidad.

Iglesia de la Tercera Orden.

Iglesia de San Pedro Claver.

Iglesia de Santo Domingo.

Catedral Santa Catalina de Alejandría.

Iglesia de Santo Toribio.

“Como Pedro y Juan, el día de la resurrección, hoy corremos juntos, acompañándonos los unos a los otros. Gracias a todos ustedes por su aporte para esta obra que da vida a tantas personas que lo necesitan en la ciudad”, destacó Monseñor Francisco Múnera Correa, arzobispo de Cartagena.

“Corre y Anuncia tu fe, en su tercera edición ha sido un éxito rotundo, es una carrera que está en el corazón de Cartagena y es la mejor forma de concluir los días santos en la ciudad, que con su agenda de la Semana Mayor se consolidó como un destino turístico religioso y deportivo”, mencionó Campo Elías Teherán, director del IDER.

Respaldo gremial y empresarial

El éxito del evento fue posible gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Arquidiócesis, el IDER y Corpoturismo. Asimismo, el sector privado desempeñó un papel fundamental; distintos empresarios del sector turístico y gremios como COTELCO, ASOTELCA, CICAVB, ACODRES y el sector comercial del Centro Histórico brindaron un respaldo irrestricto.

“Agradecemos con todo el corazón a toda la ciudad que se volcó a apoyar e impulsar la carrera Corre y Anuncia tu fe, con la cual cerramos una Semana Santa inolvidable, consolidando a Cartagena de Indias como un destino turístico religioso internacional, que une armónicamente la fe, el patrimonio, la gastronomía, la cultura y, hoy, el deporte y la recreación”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Al finalizar la competencia, durante la “vuelta a la calma”, los participantes disfrutaron de premios gestionados por la Corporación de Turismo, que incluyen cenas en restaurantes, alojamientos en hoteles boutique, pasadías y masajes, premiando el esfuerzo de quienes corrieron, en este espacio que consolida a la ciudad como un destino turístico religioso internacional.