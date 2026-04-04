Un teniente y tres soldados profesionales acusados por el homicidio de un campesino en Bolívar

Un teniente y tres soldados profesionales fueron acusados por el homicidio de un campesino en Bolívar

La FiscalíaGeneral de la Nación acusó formalmente al teniente Luis Adolfo BarriosZuzunaga y a los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera,Mario Calderón Campos y Óscar García, como presuntos responsables de causarle la muerte a un campesino el 9 de abril de 2017, en zona rural de Arenal (Bolívar).

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Los militares, adscritos en su momento a un grupo élite de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa N°1 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, participaban en una operación que buscaba ubicary capturar a un cabecilladel ELN conocidocomo ‘Cusi’, de quien presuntamente frecuentaba la región.

En uno de los desplazamientos para cumplir la misión encomendada, el teniente Barrios Zuzunaga habría ordenadoa sus subalternos interceptar a dos hombresque caminaban. Los civiles contrariados por el procedimiento salieroncorriendo y los uniformados les dispararon con las armas de dotación para evitar la huida. Una de las personas murió y la otra fue detenida.

Los elementosmateriales probatorios indicanque las víctimas del ataqueno tenían relación con el objetivo militar, quien se encontraba en un lugar apartado y fue capturado horas después. En ese sentido, los uniformados son señalados de actuar de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos, al no adoptar medidas para identificarse plenamente ni garantizar que los campesinos entendieran y atendieran la orden de detenerse.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los acusó por el delito de homicidio en persona protegida.