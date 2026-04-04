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06 abr 2026 Actualizado 03:41

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Medellín

Tribunal de Medellín ratificó sentencia de 38 años a un hombre por el asesinato de dos comerciantes

Las dos víctimas habrían sido retenidas contra su voluntad, amenazadas y golpeadas antes de ser asesinadas en el año 2019.

A alias Foca le ratificaron la sentencia de 38 años de prisión- foto Fiscalía

A alias Foca le ratificaron la sentencia de 38 años de prisión- foto Fiscalía

A alias Foca le ratificaron la sentencia de 38 años de prisión- foto Fiscalía

Medellín

La fiscalía informó que el Tribunal Superior de Medellín ratificó en segunda instancia la condena de 38 años y 4 meses de condena contra Juan David Quintero Blandón, alias “La Foca”, integrante del grupo delincuencial Los Pesebreros” que delinque en Medellín. Los delitos son secuestro extorsivo agravado.

El hecho violento por el cual fue ratificada la sentencia ocurrió en el año 2019. En ese momento, las dos víctimas comerciantes fueron citadas bajo engaño para hacerles una compra, pero fueron retenidas contra su voluntad, amenazadas, golpeadas y sometidas a tratos degradantes durante tres horas antes de ser asesinadas.

“En el curso de la investigación orientada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales se conoció que Quintero Blandón estuvo involucrado directamente en el secuestro y exigencia de dinero y bienes a las víctimas por su liberación”, dijo la fiscalía.

Agrega que, aparte de la sentencia, se le impuso una multa de 13.332 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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