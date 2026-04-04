Semana Santa en Ibagué: policía y autoridades aumentan vigilancia en templos y calles

La Alcaldía de Ibagué y la Policía Metropolitana implementaron un amplio operativo de seguridad para las celebraciones de Semana Santa en la ciudad, con presencia en templos y actos litúrgicos tradicionales, como la visita a iglesias.

En total, 61 puntos litúrgicos cuentan con acompañamiento institucional, además de 21 sitios adicionales con defensores del espacio público y gestores de convivencia, especialmente en zonas de alta afluencia como la Catedral, donde se concentra un gran número de feligreses hasta altas horas de la noche.

“El llamado es a vivir esta Semana Santa con tranquilidad, tolerancia y respeto. Estamos acompañando cada uno de estos espacios para que las familias puedan participar de los actos litúrgicos de manera segura, pero también es importante no descuidar los objetos personales ni a los menores de edad”, afirmó el secretario de Gobierno, Francisco Espín.

Por su parte, el coronel Jeyson López, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Ibagué, destacó el despliegue operativo:

“Contamos con más de 1.000 efectivos garantizando la seguridad no solo en los templos, sino en los principales puntos turísticos y vacacionales de la ciudad. Invitamos a ciudadanos y visitantes a disfrutar de la programación con responsabilidad y a atender las recomendaciones de las autoridades”.

La Administración Municipal anunció que continuará trabajando de manera articulada durante toda la Semana Santa para garantizar la seguridad en la ciudad e hizo un llamado a la ciudadanía a ser corresponsable en el cuidado de su entorno y a reportar cualquier situación sospechosa a las líneas de atención.