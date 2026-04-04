Partido MIRA rechazó movilización trans que interrumpió en una iglesia el Viernes Santo

El partido cristiano MIRA emitió un comunicado este sábado, 4 de abril, rechazando los actos que ocurrieron ayer, en la conmemoración del Viernes Santo, en los cuales una movilización trans interrumpió en una iglesia en Bogotá.

Según la colectividad, los hechos afectaron el normal desarrollo del culto y generaron tensión entre los asistentes.

Al respecto, pidieron a las autoridades distritales pronunciarse y solicitaron que se establezca si se configuraron conductas que vulneren la libertad religiosa y la convivencia ciudadana.

Y es que, según el partido, la legislación actual sanciona la perturbación de ceremonias religiosas y contemplan además el delito de hostigamiento por motivos religiosos.

“En Colombia, la libertad religiosa está protegida por la Constitución y por la Ley 133 de 1994, la cual establece que el satanismo y prácticas análogas no se consideran religión en el marco de dicha ley”, señalaron.

Asimismo, agregaron que “Bogotá debe ser una ciudad de respeto, donde la pluralidad se garantice sin agresiones ni provocaciones”.

Aunque la movilización sería de un colectivo trans, estuvo cargada de simbología de ha sido identificada como “satánica”, lo que ha generado el rechazo de varios sectores.