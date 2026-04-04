Operativos deja 17 capturas y más de 127 kilos de droga incautados en el Huila

Durante la semana comprendida entre el 28 de marzo y el 3 de abril de 2026, las autoridades reportaron importantes resultados operacionales en el departamento. En el marco de la Semana Santa, se logró la captura de 17 personas, además de la incautación de más de 127 kilogramos de estupefacientes.

En las acciones también se decomisaron cinco armas de fuego, 253 cartuchos de diferentes calibres y tres granadas de mortero. A esto se suma la inmovilización de siete vehículos, la incautación de ocho equipos de comunicación y la destrucción de ocho pancartas ilegales utilizadas por grupos al margen de la ley.

El General Cesar Augusto Suarez, afirmo que “uno de los procedimientos destacados se registró en Garzón, donde, gracias al apoyo de la red de participación ciudadana, fueron capturados dos individuos que se movilizaban por una zona rural portando tres armas de fuego y munición. Asimismo, en las vías entre Isnos y El Pital, se logró la captura de nueve personas que transportaban más de 70 kilogramos de droga, afectando al narcotráfico en más de 100 millones de pesos”.

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De igual manera, en La Plata, los controles permitieron frustrar el transporte de 132 kilogramos de marihuana, luego de que un sospechoso abandonara el cargamento al notar la presencia de las autoridades. En Gigante, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional, fueron capturados dos hombres con 15 kilogramos de marihuana, mientras que en zona rural de Neiva se desmantelaron tres pancartas propagandísticas del grupo armado organizado residual Isaías Pardo.