Más de 8,5 millones de vehículos se han movilizado en esta Semana Santa: MinTransporte

La Secretaría de Movilidad Distrital registró que en el puente festivo del 30 junio pasado, se movilizaron aproximadamente dos millones de vehículos en las salidas de la ciudad. | Foto: Getty Images / Guillermo Legaria

El ministerio de Transporte informa que ha realizado un despliegue sin precedentes del sector transporte, con el fin de fortalecer la “operación éxodo” de Semana Santa con medidas concretas de prevención, control y acompañamiento en las vías.

Según la ministra de transporte, María Fernanda Rojas informa que durante esta temporada, “más de 8,4 millones de vehículos se han movilizado por las carreteras, 2,6 millones de pasajeros por terminales terrestres y 1,35 millones de viajeros por vía aérea”, evidenciando la alta dinámica de movilidad en todo el territorio nacional.

Frente a este panorama, la ministra de Transporte, envió un mensaje claro a los colombianos. “Hoy más que nunca necesitamos corresponsabilidad en las vías. Hemos desplegado toda nuestra capacidad institucional para acompañar a los viajeros, pero la seguridad vial empieza por cada ciudadano: respetar las normas, conducir con prudencia y cuidar la vida. Este Gobierno está en las vías, pero el regreso seguro depende de todos”.

Por su parte, el director de Tránsito y Trasporte de la Policía Nacional, el Coronel Jair Alonso Parra, asegura que hoy, han dispuesto 5.800 agentes de control, con el fin de que estos dos días que habrá más movilidad vehicular, se pueda garantizar la seguridad vial y el tráfico en las vías sean fluidas y se tenga mejor regreso, especialmente a las ciudades capitales.

¿Cómo se implementará el pico y placa regional?

Desde el Ministerio de Transporte, informan que como parte de la operación retorno, se implementa el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá:

-12:00 m. a 4:00 p. m.: placas pares.

-4:00 p. m. a 8:00 p. m.: placas impares.

-Antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m: ingreso sin restricción.

Controles, pedagogía y presencia institucional

Durante la Semana Santa, las autoridades intensificaron las acciones en carretera con más de 17.700 infracciones registradas, principalmente por no portar licencia, fallas técnico-mecánicas y falta de seguro obligatorio. También se realizaron 8.611 pruebas de embriaguez, con 34 casos positivos.

Finalmente, desde las autoridades de movilidad esperan seguir acompañando a los ciudadanos en las vías del país y hacen un llamado a la corresponsabilidad para garantizar un retorno seguro.