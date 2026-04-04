‘La primera vez’ llega a su final, un adiós que deja huella

Los actores Mateo Mazo y Sergio Palau, quienes interpretan a Rodrigo Arbeláez y Martín Salcedo, hablaron con A Vivir Que Son Dos Días sobre lo desafiante que fue grabar esta última temporada. Destacaron que la serie dejó de ser solo una producción más para convertirse en un referente de la televisión colombiana, logrando reunir a distintas generaciones abuelos, padres, hijos y nietos alrededor de una misma historia.

Para Sergio Palau, ver el resultado final es muy impactante, ya que refleja el trabajo en equipo de todo el elenco. Sin embargo, también siente nostalgia al despedirse de su personaje. Aun así, resalta lo especial que fue ver cómo el público colombiano conectó profundamente con la serie.

Por su parte, Mateo Mazo contó que su familia se sintió muy identificada con la historia. Recordó que, al ver la primera temporada, ellos relacionaron la trama con experiencias reales de su contexto, como la llegada de la primera mujer a un colegio, algo que en su momento era inusual. Esto demuestra cómo la serie logra retratar aspectos culturales importantes de las décadas de los 70 y 80.

Los actores coinciden en que la serie no solo les dejó aprendizajes profesionales, sino también una gran familia. Aunque la creación es de Dago García, cada actor aportó a la construcción de su personaje. Mateo destacó que esta experiencia fue especialmente significativa para él, ya que durante su etapa escolar no tuvo muchos amigos, pero en el rodaje encontró en “la tribu” una familia que durante cuatro años existió un ambiente positivo.

En cuanto a la historia, uno de los momentos más impactantes para la audiencia fue el desenlace del personaje de Luisa Salcedo, interpretado por Sara Pinzón. Su desaparición durante la toma del Palacio de Justicia que es uno de los episodios más dolorosos en la historia del país conmovió profundamente al público. A pesar de la tristeza de este final, la relación entre Luisa y Arbeláez se convirtió en una de las más queridas de la serie.