Popular al Parque hará un homenaje a Yeison Jiménez

Lo que durante años estuvo ligado principalmente a las zonas rurales del país se ha convertido en un fenómeno capaz de convocar miles de personas, llenar grandes escenarios y conquistar nuevas generaciones de oyentes. La música popular ha ampliado su alcance sin perder la esencia que la conecta con las historias, emociones y tradiciones de buena parte de la cultura colombiana.

En A Vivir Que Son Dos Días, Edison Moreno, gerente de música del Idartes, explicó que este crecimiento es el resultado del camino abierto por figuras históricas del género y del trabajo de una nueva generación de artistas que ha llevado la música popular a nuevos públicos dentro y fuera del país. Según señaló, el festival busca precisamente reconocer ese legado y mostrar la diversidad que existe actualmente dentro de la escena.

La programación reúne a 16 agrupaciones y más de 170 músicos en tarima, combinando artistas consolidados con propuestas emergentes seleccionadas a través de convocatoria. Edison destacó que uno de los objetivos del festival es brindar visibilidad a nuevos talentos y permitir que compartan escenario con figuras reconocidas, fortaleciendo así el relevo generacional dentro del género.

La respuesta del público ha acompañado ese crecimiento. Tras congregar cerca de 10.000 asistentes durante la primera jornada, la organización espera una masiva participación en el cierre del evento, que contará con presentaciones de artistas nacionales e internacionales, además de un homenaje especial a Yeison Jiménez, uno de los nombres más representativos de la música popular.

Popular al Parque se realiza el 6 y 7 de junio en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. El festival está dirigido a mayores de edad y también puede seguirse a través de la transmisión especial de Canal Capital para quienes no puedan asistir de manera presencial.