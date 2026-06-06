Las voces que resaltan la cultura cordobesa

En A Vivir Que Son Dos Días estuvimos presentes en el marco de este importante evento, que se celebra en Montería, Córdoba, del 5 al 15 de junio de 2026.

Durante el programa participaron diferentes invitados que, desde distintos ámbitos, contribuyen a destacar y fortalecer la identidad del departamento. Entre ellos estuvieron la primera Reina Infantil de la Ganadería, gestores culturales, deportistas y el gobernador de Córdoba.

William Puche, secretario de Cultura de Córdoba, destacó la importancia de que la feria sea vista más allá del sector ganadero, resaltando que se trata de un evento que ofrece actividades para toda la familia y que promueve las diferentes expresiones culturales de la región.

Por su parte, Melisa Nieto, directora de Turismo y Artesanías, resaltó el valor de los artesanos cordobeses y recordó que el departamento es la cuna del sombrero vueltiao, uno de los símbolos culturales más reconocidos de Colombia a nivel internacional.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, afirmó que la Feria Nacional de la Ganadería es el evento más importante del departamento y aseguró que la meta es convertirla en la feria más importante del país. Además, destacó la participación de sectores como el deporte y los emprendimientos, que también hacen parte de esta celebración.

El creador de contenido Juan Travesías compartió algunas de las historias que ha descubierto recorriendo Córdoba en motocicleta. Entre ellas recordó una curiosa tradición relacionada con la elaboración de ollas de barro, donde aseguraban que es necesario identificar si el barro tiene un sabor dulce, ya que de lo contrario no sería apto para su fabricación.

El deporte también tuvo un espacio importante durante el programa. Desde la Gobernación se están impulsando iniciativas para que las nuevas generaciones encuentren inspiración en deportistas cordobeses como Miguel Ángel Borja y otros referentes que han llevado el nombre del departamento a escenarios nacionales e internacionales.

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Humberto Lora, presidente de la Federación Ganadera de Córdoba, señaló que la edición número 64 de la feria fortalece la economía regional, impulsa el turismo y contribuye a consolidar a Córdoba como la capital ganadera de Colombia.

María Raquel Pacheco, artista escénica e investigadora conocida como “La Hija del Sinú”, habló sobre la importancia de la memoria, la cultura y la identidad cordobesa, así como del papel fundamental de las mujeres en la preservación de las tradiciones. Además, destacó iniciativas como Caribeñxs, que buscan visibilizar y fortalecer el talento femenino en la región Caribe.

Abby Arrieta, primera Reina Infantil de la Ganadería, contó que desde su llegada a Montería soñaba con convertirse en reina. Tras los acontecimientos ocurridos a comienzos de 2026, decidió aportar a las comunidades que más lo necesitaban mediante actividades solidarias, iniciativa que dio origen a este nuevo título dentro de la feria.

Por último, Carlos Martínez, director de la Media Maratón de Córdoba, que se realiza el próximo 7 de junio, resaltó la importancia del deporte para el desarrollo de la región. Además, recomendó a los participantes realizarse chequeos médicos antes de competir y recordó que la carrera iniciará a las 5:00 de la mañana para minimizar el impacto en la movilidad de la ciudad.

La invitación queda abierta para que propios y visitantes conozcan Montería, disfruten de la riqueza cultural cordobesa y participen en la Feria Nacional de la Ganadería, una de las celebraciones más representativas de la región, que se llevará a cabo del hasta el 15 de junio.