Silvi convierte la distancia, la nostalgia y los nuevos comienzos en su álbum debut “Si Te Contara”

Dar un paso hacia lo desconocido suele implicar dejar atrás certezas, afectos y lugares familiares. Esa experiencia de transformación es el eje central de este trabajo discográfico, con el que la cantante inicia oficialmente su camino como solista tras su etapa en Caravanchela, proyecto que compartió junto a su hermano Guillermo.

En A Vivir Que Son Dos Días, Silvi contó que la decisión de mudarse a Los Ángeles respondió a una necesidad personal y artística de perseguir sus sueños desde otro lugar. Según explicó, la experiencia le ha permitido crecer tanto en el plano creativo como en el personal, enfrentándose a la soledad, la nostalgia y también a nuevas oportunidades que han enriquecido su proceso musical.

Las canciones de “Si Te Contara” recorren distintas emociones, desde la añoranza por la familia y los amigos hasta el redescubrimiento personal y las historias de amor y desamor que han marcado esta etapa. Uno de los temas más significativos del álbum es “Mamá”, una canción inspirada en las experiencias de quienes han tenido que migrar y mantener el vínculo con sus seres queridos a la distancia. La artista recordó que esta composición incluso motivó la reconciliación entre una oyente y su madre, una experiencia que reafirmó para ella el poder de la música para conectar y sanar.

El álbum fue escrito en Los Ángeles y desarrollado entre Estados Unidos y Colombia. Silvi explicó que gran parte de las canciones surgieron durante un periodo de trabajo creativo intenso, en el que decidió plasmar las emociones que acompañaban su nueva vida lejos de casa. El resultado es una producción íntima y honesta que refleja los desafíos y aprendizajes de comenzar de nuevo.

Durante el segundo semestre del año, la artista emprenderá una gira por Estados Unidos junto a otro músico colombiano que será anunciado próximamente. Mientras tanto, ya trabaja en las primeras ideas de su próximo álbum, un proyecto con el que espera seguir explorando nuevas sonoridades y continuar construyendo una propuesta musical cercana a las experiencias y emociones de quienes la escuchan.