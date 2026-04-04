Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 abr 2026 Actualizado 02:47

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Neiva

Huila avanza hacia declaratoria libre de sospecha de minas antipersonal

En el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, la Policía Nacional destacó avances en desminado en el Huila y reiteró su compromiso con la protección de la vida.

En Colombia se han registrado 12.540 víctimas por minas antipersonal. Foto Policía Huila.

En Colombia se han registrado 12.540 víctimas por minas antipersonal. Foto Policía Huila.

En Colombia se han registrado 12.540 víctimas por minas antipersonal. Foto Policía Huila.

Valentina Gasca

Neiva

Neiva

Según información oficial, el departamento del Huila cuenta con 37 municipios, de los cuales 18 no registraban afectación por minas antipersonal. Los otros 19 fueron asignados a labores de desminado humanitario: 18 a la Brigada de Desminado Humanitario y uno a la organización civil Campaña Colombiana contra Minas.

De los municipios intervenidos por la Fuerza Pública, 17 ya han sido declarados libres de sospecha de minas antipersonal y solo Baraya continúa en proceso. Este municipio, con 33 veredas, avanzó el año anterior en 27, quedando seis pendientes que serán intervenidas durante el primer semestre y parte del segundo de este año. Con estas acciones, se proyecta que el Huila sea declarado libre de sospecha de minas antipersonal antes de finalizar el 2026.

Desde el inicio de estas labores, entre 2017 y 2018, se han destruido 228 artefactos explosivos en municipios como Neiva, Palermo, Santa María, Tello y Colombia, donde se realizó desminado manual en zonas peligrosas. A nivel nacional, Colombia adoptó la Ley 554 de 2000, que incorpora la Convención de Ottawa y prohíbe el uso de minas antipersonal. Según cifras de la Dirección para la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal, en el país se han registrado 12.540 víctimas por estos artefactos.

En este contexto, la Policía Nacional reiteró su rechazo categórico al uso de estos artefactos y destacó la importancia de la campaña “¡Remángate!”, como símbolo de solidaridad con las víctimas y de compromiso con la construcción de paz.

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir