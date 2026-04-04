Giro en el crimen de pareja asesinada en El Espinal: estaría ligado a prácticas de ‘brujería’

Un nuevo giro tomó la investigación por el asesinato de una pareja ocurrido el pasado 29 de marzo en El Espinal, Tolima, luego de que las autoridades revelaran que el crimen ya no solo se analiza como un posible hurto, sino también como un caso relacionado con prácticas esotéricas o un ajuste de cuentas.

El hecho se registró en la avenida La Chapolera, a la altura del barrio Altamira, frente al conjunto Babilonia, cuando un hombre y una mujer se movilizaban en motocicleta junto a su bebé de cuatro meses. En ese momento, fueron interceptados por hombres armados que abrieron fuego sin mediar palabra.

Producto del ataque, el hombre murió en el lugar, mientras que la mujer, identificada como Lizet Tatiana Avilés Ortiz, de 21 años, falleció minutos después en el hospital San Rafael. El menor también resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial en Ibagué, donde permanece bajo atención médica.

En un principio, las autoridades manejaron la hipótesis de un posible hurto, ya que los atacantes habrían huido en la motocicleta de las víctimas. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, han surgido nuevos elementos que ponen en duda esta versión.

El comandante del Distrito de Policía, coronel Alejandro Poveda, confirmó que se están evaluando otras líneas investigativas: “La hipótesis principal, toda vez que el ciudadano se movilizaba en una motocicleta, inicialmente sería un hurto. Sin embargo, tras la inspección técnica a cadáver se evidenció que el hoy occiso aún tenía algunas pertenencias, por lo que esta hipótesis se mantiene, pero también están empezando a aparecer otras hipótesis y es que posiblemente tenga que ver con algunas situaciones derivadas del ejercicio de la esotería o de la mal llamada ‘brujería’”.

Asimismo, indicó que las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

“Estas situaciones se irán ahondando y el trabajo de investigación se está haciendo articuladamente con el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal para lograr resultados lo más pronto posible. La Policía Nacional dispuso de capacidades especiales de inteligencia y policía judicial para conformar un equipo enfocado en este caso”. aseguró el comandante.

Entre tanto, la Alcaldía de El Espinal anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables de este hecho que ha generado conmoción en el Tolima.